Kredi kartlarına yeni düzenleme yolda! Kredi kartına limit ve taksit sınırlaması geliyor
BDDK, artan kredi kartı kullanımı için harekete geçti. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle beraber, kredi kartı kullanıcılarına limit sınırlamasının getirilmesi bekleniyor. Üstelik söz konusu düzenlemede, taksit sayısının düşürülmesi gibi bir seçenek de ele alınıyor. İşte, kredi kartı düzenlemesine dair detaylar...
Kredi kartlarına yeni düzenleme yolda! Giderek kullanımı artan kredi kartları için BDDK çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, kredi kartı kullanım oranını düşürmek adına; vatandaşlara kredi kartı limit sınırlaması getirilebilir. İşte, 2024 kredi kartı düzenlemesine dair detaylar...
KREDİ KARTI HARCAMALARININ ARTMASI ENGELLENEMEDİ
Merkez Bankası, artan kredi kartı kullanımına dair geçtiğimiz günlerde ilk tedbirini almış ve nakit avans çekimlerindeki faiz oranını yüzde 4,42 den, 5'e yükseltmişti. Ancak bu yükseliş kredi kartı kullanım oranını azaltmadı. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre Mayıs ayında kredi kartıyla yapılan harcamalar yüzde 103 arttı.
YENİ DÜZENLEME YOLDA
Yeni düzenleme hayata geçerse; kısa süredir kredi kartı kullanan vatandaşların kart limitleri maaşlarının en fazla 4 katı kadar olabilecek.
Ancak uzun zamandır kredi kartı kullanan vatandaşlardın limitleri ise maaş ve yan gelirlerinin toplamının 8 katına kadar çıkabilecek.