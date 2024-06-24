Haziran ayı halka arz takvimi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu ay içerisinde iki firma talep toplamaya başlayacak; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. İki firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, merak edilenler...