Kiracı-ev sahibi olaylarına inceleme

AK Parti’nin başlattığı çalışmada özellikle uzun istinaf sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili bir dizi önlemin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Son olarak İstanbul’un Fatih semtinde kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Recep Hakan Emül hastanede hayatını kaybetti. Bu olay ilk ve tek değil. Neredeyse her gün üzücü şekilde sonuçlanan kiracı-ev sahibi tartışmaları ve kavgalarına şahit oluyoruz. Bu mesele artık bir toplumsal kanayan yaraya dönüştü. Hem CİMER’e hem de AK Parti’ye binlerce şikâyet ulaştı. AK Parti grup yönetimi bu konuda bir çalışma başlattı. Özellikle yargıya intikal eden kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının hukuk temelli olarak çözümü için nelerin yapılabileceğine bakılıyor. En temel meselelerden biri ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların istinaf süreçlerinin uzun sürmesi… Dava sonuçlanıncaya kadar ev sahibi-kiracı gerginlikleri üzücü sonuçlara yol açabiliyor.

Yüksek site aidatlarıyla ilgili de yürüyen ancak henüz sonuçlanmamış bir çalışma bulunuyor. Ev sahibi-kiracı gerginliklerinin çözümüne yönelik de çalışmanın bir an önce sonuçlanması, ülkenin huzuru ve toplumsal suhulet açısından oldukça önemli.

EV SAHİBİ-KİRACI UYUŞMAZLIKLARI Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde en temel meselelerden biri kira artış oranlarında yaşanıyor. Bu konuda hükümet zaman zaman artış oranı konusunda tavan belirliyor. Sözleşmede aksi belirlenmedikçe yasal mevzuatta yıllık kira artışları TEFE-TÜFE ortalaması alınarak yapılıyor. Sorunların önemli bir bölümü ülkenin içinden geçtiği ekonomik koşullardan kaynaklanıyor. Bir diğer önemli anlaşmazlık da tahliye devaları. Tahliye süreçleri özellikle istinafta uzun sürüyor. Bu süreçlerin kısaltılması yönünde Adalet Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar bulunuyor. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları ve dava süreçlerinde yaşananlar şu başlıklardan oluşuyor: - Kira artış oranlarında anlaşmazlıklar, fahiş kira artışı talepleri - Depozito iadelerine bağlı haksız kesintiler ve anlaşmazlıklar - Tahliye talepleri ve haksız ev boşaltma talepleri - Aidat ve ortak giderlerle ilgili anlaşmazlıklar - Kiranın zamanında ödenmemesi, aksatılması veya hiç ödenmemesi - Kira sözleşmesinin feshedilmesine yönelik anlaşmazlıklar