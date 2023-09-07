Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı seferleri normale döndü

Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü
İstanbul'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle aksayan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında aksayan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü.
AA'nın haberine göre; Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.