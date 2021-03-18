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Kırgızistan'da 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği' konulu sempozyum

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ),Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum gerçekleştirdi

Kırgızistan'da 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği' konulu sempozyum
Kırgızistan'da 'Türk Dünyası' sempozyumu
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AA

TBMM'nin Kuruluşunun 100. Yılı, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarını Kazanmalarının 30. Yılı ve 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyuma, TÜRKPA Türk Grubu Türk ve Kırgız milletvekilleri, akademisyenler ve büyükelçiler katıldı.

Sempozyuma, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva çevrim içi katılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop video mesaj gönderdi.

KARABAĞ ZAFERİNE VURGU

AA'nın haberine göre; açılış ve oturum konuşmalarında, Türk dünyasını oluşturan ülkeler ve kurumlar arasındaki iş birliğine, halklar arasındaki birlik ve beraberliğe, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine, Türk dünyasını tehdit eden unsurlara değinildi.

Sempozyumun açılışını yapan ev sahibi KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bu yıl ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin kuruluşunun 25'inci yılını kutladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Manas Üniversitesinde yetişen ve mezun olan gençlerin dünyada bir misyon üstlendiğini ve bu misyonu yerine getirmeleri gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Ceylan, "Manas Üniversitesi ailesi olarak, Cumhurbaşkanımızın direktiflerini gerçekleştirmek üzere yol almaya devam ediyoruz." dedi.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, 700'e yakın idari ve öğretim görevlisinin görev aldığı ve 6 bine yakın öğrencisi olan Manas Üniversitesinden bugüne kadar mezun olan 9 binden fazla gencin Türk dünyasına hizmet etmesini gaye edindiklerini belirtti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, TÜRKPA'nın Türk dili konuşan ülkeler arasında iş birliğinin gelişmesini amaçladığını bildirdi.

"TÜRK DÜNYASININ EN BÜYÜK GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİK"

TÜRKPA Türk Delegasyonu üyesi İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Türk dünyasının en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Uçma, söz konusu sempozyumun, geçen zaman zarfında elde edilen kazanımları ortaya koyacağını kaydetti.

"Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" sempozyumu, Milli Egemenliğin Tecelligahı olarak TBMM ve İstiklal Marşı'nın kabulü konulu ilk oturumu ile devam etti.

Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayarak, TBMM Başkanı Şentop'a, Kırgızistan Meclis Başkanı ve milletvekillerinin selamlarını iletti.

Türk dünyası halklarının, tarihteki zorluklara rağmen öz dilini, kültürünü, geleneklerini, mirasını ve Türk dünyasının ruhunu bugüne kadar koruduklarını ifade eden Kasımaliyeva, "Türk dünyasının yakınlaşması ve ilişkilerini derinleştirmesi için tüm imkanlar sağlandı. İlişkilerimizi güçlendirmek için bize büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

Kasımaliyeva, sempozyumun Türk dünyasının sembolü olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eski Meclis Başkanı ve Kırgızistan Partisi milletvekili Dastanbek Cumabekov de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasında rolü ve önemine dikkati çekerek, Manas Üniversitesi mezunlarının Türk dünyasının geleceğini oluşturacağına olan inancını dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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