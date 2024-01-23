Kırgızistan'dai kışları donan gölde buz hokeyi

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Dolon köyünde buz hokeyine olan ilginin yeni bir şey olmadığını belirten İsakov, bu spora gösterilen ilginin her geçen gün arttığına işaret etti. İsakov, "Cumhurbaşkanımız bu spora ilgi gösteriyor. Bu da gençlerimizi motive ediyor" diye konuştu.