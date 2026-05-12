Kırıkkale'de otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarptı. AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Eda T, trafik levhasına çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eda T. ve O.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Eda T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.