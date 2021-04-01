Kırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Kırıkkale'de pitbull cinsi köpek, 8 yaşındaki Nimet Savaş'a saldırdı. Bacağından yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y'yi gözaltına aldı

Kırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Kırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk yaralandı
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Nimet Savaş, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde ailesiyle bulunduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Yakınlarının güçlükle kurtardığı çocuk, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü.

Bacağı ve kolundan hafif yaralanan Savaş, tedavisinin ardından ailesiyle polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Baba İlker Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam sokakta bulundukları sırada başıboş pitbull cinsi köpeğin, çocuğun paniklemesi üzerine saldırdığını söyledi.

Bağırması üzerine çocuğu kurtardıklarını anlatan Sağır, "Hastaneden çıkınca emniyete gidip şikayetçi olacağız. Çok fazla zarar veremedi ama çocuğun korktuğu yeter. Bu aklından çıkmayacak. Hastanede de ilgilendiler, serum takıp kuduz aşısı yaptılar." diye konuştu.

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y'yi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliye 10 bin 434 lira ceza uygulandı, köpek sahibinden alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
GÜNDEMBaşından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kocaeli'de ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı
GÜNDEMAilesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Kayseri'de kayıp kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
GÜNDEM2 gündür kayıptı, toprağa gömülü cansız bedeni ...
YKS ne zaman yapılacak 2021? ÖSYM TYT, AYT, YDT oturum tarihleri! Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte?
GÜNDEMYKS ne zaman yapılacak 2021?
Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı
GÜNDEMKadıköy'de toplantı ve gösteri yasağı
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEMŞanlıurfa'da feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de akraba cinayeti: Göğsünden bıçaklandı!
GÜNDEMAkrabaların tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki 2 yolcu karantinaya alındı
GÜNDEMHES kodu sorgusunda riskli çıktılar
Aksaray'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
GÜNDEMKamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
Polisler ne zaman aşı olacak? Tarih açıklandı mı? 2021 Polislerin aşılanma tarihi...
GÜNDEMPolisler ne zaman aşı olacak 2021?