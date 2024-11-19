Kırıkkale'de şizofren hastası dehşet saçtı: Eniştesini öldürdü, annesini ağır yaraladı
Kırıkkale'de şizofreni hastası dehşet saçtı. Bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.
Kırıkkale'deki olay, Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda şizofreni hastası C.T. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Döndü T. (56) ve eniştesi Mehmet Topak (48) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.T., mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi Mehmet Topak'ı boğazından ve sırtından bıçakladı.
Ardından annesini karnından ve kafasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.