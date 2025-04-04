Polis rüzgardan yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

KIRIKKALE'nin Bahşılı içesinde devriye görevindeki polis ekibi, bir vatandaşın bahçesinde rüzgardan yıpranan Türk bayrağını yenisi ile değiştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Mustafa Heyvacı'ya ait bahçede bulunan Türk bayrağının rüzgardan yıprandığını fark etti. Bunun üzerine Helvacı ile irtibata geçen polisler, bahçe kapısını açtırarak yıpranan bayrağı yenisi ile değiştirdi. Bu sırada çevredekiler, polisleri alkışlayarak tebrik etti.