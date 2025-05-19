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        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada tutuklu sayısı 4'e çıktı

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:32 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:35
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        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada tutuklu sayısı 4'e çıktı
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        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

        Olay, 14 Mayıs’ta Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartmanda husumetli komşular T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah ve bıçaklı kavgada, Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerden; T.O.D., A.D. U.O., Ö.Ç. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan T.O.D., A.D. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TESLİM OLAN FİRARİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olay yerinden kaçtıktan sonra 16 Mayıs’ta teslim olan firari şüpheli İ.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.D., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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