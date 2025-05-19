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        Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı, bu kez çarptığı minibüsü çaldı: 6 yaralı

        KIRIKKALE'de sahibini darbedip, parasını da aldıktan sonra otomobilini çalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 02:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 03:00
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        Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı, bu kez çarptığı minibüsü çaldı: 6 yaralı
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        KIRIKKALE'de sahibini darbedip, parasını da aldıktan sonra otomobilini çalan M.Y.S. (21), yaptığı kaza sonucu bu kez çarptığı servis minibüsünü çaldı. Polisin takibi sırasında 5 araca çarpan M.Y.S. yakalanırken, olayda 1 kişi darp sonucu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

        İzmir Caddesindeki bir kadın kuaförü işleten Y.T. (37), iddiaya göre işe yeni başlayan M.Y.S. ile bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra bir başka eğlence mekanına giden ikili iddiaya göre burada alkol ve uyuşturucu madde kullandı. Eğlence mekanı çıkışında Y.T.’ye ait 07 MMM 94 plakalı otomobille seyahat eden M.Y.S., Gürler Mahallesi 4. Noter’in önüne geldiklerinde aracı durdurdu. Çıkan tartışmada Y.T.’yi darbeden M.Y.S., üzerinde bulunan 19 bin lirayı da zorla aldı. Bu sırada araçtan inen Y.T., kaya olarak kaçtıktan sonra polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇARPTIĞI BAŞKA BİR OTOMOBİLİ DE ÇALDI

        Polis, çaldığı otomobille olay yerinden kaçan M.Y.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan takip sırasında M.Y.S. idaresindeki 07 MMM 94 plakalı otomobil, Dispanser Kavşağında N.K. idaresindeki 71 S 0039 plakalı minibüse çarptı. Servis minibüsü şoförünün araçtan inip aracındaki hasara baktığı sırada M.Y.S., bu kez üzerinde anahtarı bulunan minibüsü çaldı.

        KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPTI

        Çaldığı 71 S 0039 plakalı minibüsle polisten kaçışını sürdüren M.Y.S., Nokta Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta duran 5 araca çarparak kaçtı. Durmadan buradan da kaçan M.Y.S. idaresindeki servis minibüsü, kontrolden çıkıp Otogar yakınında bulunan köprünün üzerinde devrildi. Kazdan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli M.Y.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1’İ DAR SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI

        Eğlenmek amacıyla gittiği mekanda iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra birçok suça karışan M.Y.S.’nin yol açtığı olaylarda 1 kişi darp sonucu 5 kişi de kazalarda yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada yapılan kontrolde M.Y.S.’nin sahibini darbettikten sonra çaldığı otomobilin plakasının sahte olduğu, aracın orijinal plakasının ise 06 ZAY 09 olduğu ortaya çıktı. Şüpheli M.Y.S. gözalına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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