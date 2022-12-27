Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.A. ve S.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 840 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla tutuklandı, S.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.