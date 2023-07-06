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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 03:42
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        H.S. idaresindeki 34 BUV 563 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı 71 AY 901 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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