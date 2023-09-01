29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliğine doğru
KIRIKKALE (AA) - 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında, Türk büyükleri ve şehitler için mevlit okundu.
Cuma namazı öncesi Merkez Camisi'ndeki programın ardından Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Karakeçili Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Uludağ ve Aydemir, şenlik kapsamında sünnet edilen 23 çocuğa sünnet kıyafeti dağıttı.
Yarın saat 09.00'da başlayacak şenlikte, çeşitli gösterilerin yanı sıra, sanatçılar Neslihan Yılmaz ve Ali Kınık konser verecek.