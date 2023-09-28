Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, M.A. (31) yönetimindeki 71 AAU 833 plakalı otomobil, Kırıkkale-Karakeçili yolu TÜPRAŞ Sosyal Tesisleri Kavşağı'nda M.Ş'nin kullandığı 34 SM 0219 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.A. ile aynı araçtaki H.A. (31) ve 7 aylık A.H.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Pazar alışverişi yapan vatandaşlar golf aracıyla evlerine ücretsiz taşınıyo...
        Pazar alışverişi yapan vatandaşlar golf aracıyla evlerine ücretsiz taşınıyo...
        Kırıkkale'de öğrenciler gökyüzünü inceledi
        Kırıkkale'de öğrenciler gökyüzünü inceledi
        Kırıkkale'de otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        KIRIKKALE'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
        KIRIKKALE'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
        Kırıkkale'de, şarampole devrilen motosikletli öldü
        Kırıkkale'de, şarampole devrilen motosikletli öldü