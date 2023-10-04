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        Kırıkkale'de saman yığınına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde üzeri çadırla örtülü saman yığınına gizlenmiş esrar bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:24
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        Kırıkkale'de saman yığınına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde üzeri çadırla örtülü saman yığınına gizlenmiş esrar bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kevenli köyünde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, R.T'ye ait üzeri çadırla kapatılmış saman yığınına gizlenmiş 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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