Yahşihan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Giriş: 31.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:37
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
H.A. idaresindeki 71 BF 651 plakalı tır, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.