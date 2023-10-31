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        Yahşihan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:37
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        Yahşihan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        H.A. idaresindeki 71 BF 651 plakalı tır, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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