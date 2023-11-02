Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ö.E. (40) ve İ.K. (44) ile aynı suçtan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ş'yi (37) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, "güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D. (14) ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan M.G. de (18) gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı
        Yahşihan Belediyesinden ücretsiz okul servisi imkanı
        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi
        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi
        Bahşılı Kaymakamı Bilgiç, yol kontrolüne katıldı
        Bahşılı Kaymakamı Bilgiç, yol kontrolüne katıldı