Kırıkkale'de aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ö.E. (40) ve İ.K. (44) ile aynı suçtan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ş'yi (37) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, "güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D. (14) ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan M.G. de (18) gözaltına alındı.