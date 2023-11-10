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        İlkokul öğrencileri "sıcak yemek" uygulamasıyla sağlıklı besleniyor

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir ilkokulda öğretmen veli işbirliğiyle başlatılan "sıcak yemek" uygulamasıyla öğrenciler, daha sağlıklı beslenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:02
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        İlkokul öğrencileri "sıcak yemek" uygulamasıyla sağlıklı besleniyor
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        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir ilkokulda öğretmen veli işbirliğiyle başlatılan "sıcak yemek" uygulamasıyla öğrenciler, daha sağlıklı beslenmeye başladı.

        Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Emre Delice ile veliler tarafından dönem başında hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler haftanın iki günü sıcak yemek yiyor.

        Emre Delice, AA muhabirine, dönem başında gerçekleştirdikleri veli toplantısında aldıkları kararı uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

        Haftanın bir günü çorba etkinliği yaparak, çocukların sıcak bir şeyler yemelerini sağladıklarını anlatan Delice, şöyle konuştu:

        "Velilerimiz de bu durumu olumlu karşıladı. Ben de yardımcı olayım, hep birlikte çalışalım dedik. Salı günleri çorba etkinliğine başladık. Her salı öğrencilerimiz çorba içmeye başladı. Uygulama keyifli hale geldi ve çocuklarımızın çok hoşuna gitti. Velilerimiz, perşembe günleri de makarna etkinliği yapmak istediklerini söyledi. Onu da uygun bulduk ve başladık. Perşembe günleri makarnanın dışında bazen börek, yaprak sarma, pilav da oluyor. Velilerimiz, etkinlik sayesinde okul kültürünü daha çok benimsediler."

        Delice, uygulamayla okula aidiyet duygusunun geliştiğini, sınıfta daha sıcak ortamın olduğunu dile getirdi.

        - Öğretmenler ve veliler yemekleri birlikte servis ediyor

        Haftanın 2 günü velilerin gönüllü olarak okula gelerek etkinliği yaptıklarını anlatan Delice, şöyle devam etti:

        "Yemekleri birlikte servis ediyoruz. Öğrencilerimiz yemekleri huzur içerisinde yiyorlar. Herkes mutlu. Amacımız, öncelikle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri. Çağımızın en büyük problemlerinden fast food kültüründen öğrencilerimizin uzaklaşmalarını istiyoruz. Velilerimizden, 'Hocam evde çorba içiremiyoruz, makarna yediremiyoruz.' şeklinde geri dönüşler oluyordu. Çocuklar burada biraz bizim etkimizle biraz da kalabalığın verdiği psikolojiyle yemeklerini yiyorlar. Peynir, makarna yemeyen öğrencilerimiz burada yemeye başladı."

        - Veliler ve öğrenciler uygulamadan memnun

        Velilerden Zeliha Gözüyaşlı da sınıf olarak aldıkları ortak kararla çocuklarının velilerin getirdiği yemeklerle sağlıklı beslendiklerini ve herkesin mutlu olduğunu belirtti.

        Nejla Çuman ise uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, öğretmene teşekkür etti.

        Öğrencilerden Zeynep Bilge Kayabalı da salı ve perşembe günleri çok güzel şeyler yediklerini belirtti.

        Çınar Yayla ise evinde çorba içmediğini ve makarna yemediğini ancak okulda bunları yemeye başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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