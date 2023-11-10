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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:13
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde törenle anıldı.

        Karakeçili Kültür Parkı'ndaki törende, Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Belediyenin toplantı salonunda devam eden programda konuşan Kaymakam Ali Can Uludağ, Atatürk'ün sadece Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna liderlerden biri olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün hayatının anlatıldığı, öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu tören, çeşitli gösteriler ve türkülerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

        - Bahşılı

        Bahşılı 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erdal Bilgiç ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gündoğdu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Barbaros İlkokulu'nda devam törende, öğrenciler Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi ve çeşitli gösteriler düzenledi.

        Ardından Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla 85 fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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