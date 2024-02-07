Karakeçili Kaymakamı Uludağ, depremlerde yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Kaymakamı Ali Can Uludağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyarette bulundu.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Kaymakamı Ali Can Uludağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyarette bulundu.
Uludağ, ilk olarak depremde eşi, iki çocuğu ve kardeşi vefat eden Abdullah Aktaş ve yakınlarını ziyaret ederek sabır diledi.
Daha sonra aynı evde yaşamını yitiren kuzeni İkra Süme'nin babası Abdullah Süme ve büyükbabasına da ziyarette bulunan Kaymakam Uludağ, bir daha böyle bir acı yaşanmamasını dileyerek dua etti.
Öte yandan, Miraç Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde depremde hayatını kaybedenler için kandil simidi dağıtıldı.
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