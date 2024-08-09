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        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:43
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        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Deredüzü köyünde arazide yaşanan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. (44) ve K.Ç'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Deredüzü köyünde 6 Ağustos'ta arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında iddiaya göre tarla sulama meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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