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        Kırıkkale'de dereye düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:06
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        Kırıkkale'de dereye düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        M.A.Ö. idaresindeki 71 ADT 065 plakalı ATV, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile S.A, itfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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