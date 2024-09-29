Kırıkkale'de dereye düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
M.A.Ö. idaresindeki 71 ADT 065 plakalı ATV, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile S.A, itfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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