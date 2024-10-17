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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:25
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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H'yi kent merkezinde yakaladı.

        Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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