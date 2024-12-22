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        Kırıkkale'de polisi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de görevli memura mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:08
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        Kırıkkale'de polisi darbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de görevli memura mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale eden personel, kimliğini ibraz etmeyen araç sürücüsü O.K. tarafından darp edildi.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sürücü O.K. ile olaya karıştığı belirlenen araçtaki O.K'yi gözaltına aldı.

        Yapılan kontrollerde daha önce suç kaydı olduğu tespit edilen sürücünün üzerinde 17 sentetik hap ve araç içerisindeki O.K'de ise 15 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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