Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza verildi
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, B.Ç. (28) ve Ö.S'nin (36 ) köpek dövüştürdüklerini tespit etti.
Hayvan sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheliye 12 bin 850 lira ceza yazıldı.
El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.
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