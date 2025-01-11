Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde 2 araçta yaptığı aramada, 2 bin 292 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E, T.Ş, Y.G. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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