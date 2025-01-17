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        Kırıkkale'de öğrenciler karnelerini aldı

        Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren 49 bin öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:31
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        Kırıkkale'de öğrenciler karnelerini aldı
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        Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren 49 bin öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkan Yardımcıları Eda Gökçe Toprak ve Ayşe Özçam ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın katıldı.

        Vali Makas ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediyelerini takdim etti. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla birinci sınıf öğrencilerine de gelişim raporları verildi.

        Karne törenin ardından okulda hizmete giren Bilgi ve Hayal Dünyası Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

        Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan bilgi aldı.

        Makas, buradaki törenin ardından Vilayetler Hizmetler Birliği Gülümse Anaokulu'nu da ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        - Bahşılı Barbaros İlkokulu'nda da karne töreni düzenlendi.

        Törene katılan Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin ve beraberindekiler, öğrencilere karne ve gelişim raporlarını verdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Görgü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Yumuşak da törende yer aldı.

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