Kırıkkale'de seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Kaza sırasında araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücünün eşi Firdevs B. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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