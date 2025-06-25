Kırıkkale'de 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılanan 2 kardeş, müebbet ve 38'er yıl, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan E.Ç. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "İlk kez hakim karşısına çıkıyorum. Keşke olmasaydı. Orada keşke ben ölseydim de başıma bunlar gelmeseydi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

K.Ç. ise suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü kendisinin silah kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık K.A. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Müşteki ile taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.Ç. ve kardeşi K.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet ve çocuğa karşı "nitelikli öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra "haksız tahrik" indirimi uygulanarak müebbetlerden birini 16 yıla, ağırlaştırılmış müebbetti ise 22 yıla düşürdü. Ayrıca tutuklu sanıklara "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık K.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.