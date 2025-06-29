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        Bahşılı'da kömürlükte başlayan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kömürlükte başlayıp bitişiğindeki evin çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:56
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        Bahşılı'da kömürlükte başlayan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kömürlükte başlayıp bitişiğindeki evin çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Atadönmez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ramazan Arslan'a ait evin kömürlüğünde yangın çıktı.

        Yangın sırasında kömürlükte bulunan piknik tüpü patladı, alevler evin çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında kömürlük yanarken, evin çatısında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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