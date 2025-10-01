Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi.

Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirilen 42 yaşındaki şehit Özdemir'in cenazesi, ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Gürler Mahallesi'nde babaevine, ardından cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü.

