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Kırıkkale’de takla atan otomobil, dereye düştü: 1 ölü

Kırıkkale’de 85 metre takla atan otomobilin dereye düşmesi sonucu olay yerinde sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale’de trafik kazası
İHA

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hasan dede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ü. idaresindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak takla attı.

112 Acil Servis ekipleri, 85 metre sürüklenerek dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil de gaz kaçağı tespit edildi. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince otomobilin yanmasına veya patlamasına karşı tedbir alındı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, kazayla ilgili inceleme yaptı. Daha sonra sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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