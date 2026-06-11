Kırıntılar şiir kitabı 65 yıl sonra yeni okurlarıyla buluşuyor

Zülâl Hoca’nın 1961 yılında İzmir Kız Lisesi’nde henüz öğrenciyken kendi imkânlarıyla yayımladığı şiir kitabı Kırıntılar, 65 yıl sonra yeni okurlarıyla buluşacak.

Toplam 38 şiirden oluşan kitapta yalnızca genç bir kızın aşklarını, hayal kırıklıklarını ve özlemlerini değil; aynı zamanda dönemin şiir iklimini de görmek mümkün. Garip hareketinin izlerini taşıyan bu şiirler, gündelik hayatın içinden konuşan yalın dili, yağmurları, sokakları ve yalnız insanlarıyla dikkat çekiyor. En çok da, henüz on yedi yaşındaki bir genç kadının dünyaya karşı duyduğu derin merakı ve kırılganlığı hissettiriyor.

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Hayatın güzel tesadüflerinden biri olsa gerek; gençlik yıllarında Orhan Veli'nin sesine kulak veren, onun şiir dünyasından izler taşıyan Şişmanoğlu, yıllar sonra İzmir’in kıyılarından kalkıp Beykoz'a, onun doğduğu semte yerleşiyor.

Kırıntılar, bugün sadece bir şiir kitabı değil; Zülal Hoca’nın, edebiyata, hayata şiirlerle bıraktığı zarif bir iz.

ZÜLAL ŞİŞMANOĞLU KİMDİR? Zülal Uçkun (Şişmanoğlu), 19 Aralık 1944’te İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İzmir Kız Lisesi’nden 1962 yılında mezun oldu. 13 yaşında şiir yazmaya başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1970 yılında tamamladı. 11 Mayıs 1967’de üniversiteden sınıf arkadaşı Rafet Şişmanoğlu ile evlendi. 1971-72 eğitim yılından itibaren Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1996 senesinde emekli olana kadar aynı lisede yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Kedileri, köpekleri, çiçekleri, müziği, denizi, doğayı, en çok da öğrencilerini severdi. 29 Aralık 2025 gecesi uyudu, uyanmayıverdi...

Not: Kırıntılar şiir kitabı Paşabahçe Ferit İnal Lisesi Mezunları Derneği’nden temin edilebilir.