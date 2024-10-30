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        Bakan Bolat, Kırklareli'de

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli ve ilçelerinde bir dizi ziyarette bulunup, valilik ve belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:49 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:55
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        Bakan Bolat, Kırklareli'de
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        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli ve ilçelerinde bir dizi ziyarette bulunup, valilik ve belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli ziyaretine Pınarhisar ilçesinden başladı. Pınarhisar Belediyesi'ne gelen Bakan Bolat'ı burada Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay karşıladı. Bolat burada, belediye başkanı Talay'ın makamında, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat daha sonra Kırklareli kent merkezine geçti. Kent merkezinde Kırklareli Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat'ı burada Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile kent protokolü karşıladı. Bakan Bolat valilik çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Kırklareli Belediyesi'ne geçti. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret eden Ticaret Bakanı Bolat daha sonra Babaeski ilçesine geçerek, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı makamında ziyaret etti. Kırklareli ziyaretlerinin ardından Edirne'ye hareket eden Bakan Bolat'ın, geceyi burada geçireceği belirtildi.

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