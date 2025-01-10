Kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Mehmet Doğan (28), kurduğu 300 metrekarelik serada topraksız çilek yetiştiriyor.

Lüleburgaz'da çiftçilik yapan Mehmet Doğan, geçen yılın kasım ayında yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırım yaparak kurduğu 300 metrekarelik serada topraksız çilek yetiştirmeye başladı. Hindistan cevizi kabuğu ve perlit karışımı yaptığı ekimle çilek üreten Doğan, seraya kurduğu ısıtma ve terleme sistemi ile bol verim aldığını söyledi. Çevresindekilerin sezonu dışında çilek bulamaması üzerine yaptığı araştırmanın ardından önce 30 metrekarelik bir alanda deneme üretimi yaptığını belirten Doğan, deneme üretiminden verim alması üzerine köyde sera kurduğunu belirtti. Doğan, "Serada 5 bin 600 kök çilek yetiştiriyoruz. Bu işe girmemizin sebebi eş, dost ve akrabalarımızın bize pastanelerin çilek gibi meyveleri yılın bu zamanlarında bulamadıklarını söylemesiydi. Her kriz bir fırsattır. Biz de bu bağlamda fırsatı gördük ve yatırımımızı yaptık. Biz uzun yıllardır topraklı tarımla uğraşıyorduk fakat topraksız tarımda daha az bir alanda daha yüksek bir verim alındığını gördük. Daha kusursuz ve güzel aromalı meyveler verdiğini araştırdık. Şu an çileklerimiz olgunlaşıyor ve bir ay içerisinde kısmetse çilek hasadına başlayacağız" dedi.

‘6 BİN METREKARELİK ALANDA SERA KURUP, İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUM’

Serada Hindistan cevizi kabuklarından elde edilen toprak kullandığını ifade eden Doğan, "21 gün önce ektiğimiz çilekte şu anda topraklı verime göre üç kat daha fazla verim sağladık. Topraksız tarımda ot ve ilaç gibi sorunlarla karşılaşılmadığı için çıkan ürün daha kusursuz ve organik oluyor. Projemi geliştirmek istiyorum. 6 bin metrekarelik alanda sera kurup, ihracat yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Doğan'ın kurduğu serada incelemede bulundu. Çamlıca, "Buranın amacı tamamen topraksız üretim. Ekeli henüz 20 gün olmasına rağmen çilekler oluşmaya başlamış bile. Şubat'ta da inşallah hasat başlayacak. Böyle bir işletmeyi Lüleburgaz'a kazandıran üreticimize teşekkür ediyorum" dedi.