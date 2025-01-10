Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Mehmet Doğan (28), kurduğu 300 metrekarelik serada topraksız çilek yetiştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Mehmet Doğan (28), kurduğu 300 metrekarelik serada topraksız çilek yetiştiriyor.

        Lüleburgaz'da çiftçilik yapan Mehmet Doğan, geçen yılın kasım ayında yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırım yaparak kurduğu 300 metrekarelik serada topraksız çilek yetiştirmeye başladı. Hindistan cevizi kabuğu ve perlit karışımı yaptığı ekimle çilek üreten Doğan, seraya kurduğu ısıtma ve terleme sistemi ile bol verim aldığını söyledi. Çevresindekilerin sezonu dışında çilek bulamaması üzerine yaptığı araştırmanın ardından önce 30 metrekarelik bir alanda deneme üretimi yaptığını belirten Doğan, deneme üretiminden verim alması üzerine köyde sera kurduğunu belirtti. Doğan, "Serada 5 bin 600 kök çilek yetiştiriyoruz. Bu işe girmemizin sebebi eş, dost ve akrabalarımızın bize pastanelerin çilek gibi meyveleri yılın bu zamanlarında bulamadıklarını söylemesiydi. Her kriz bir fırsattır. Biz de bu bağlamda fırsatı gördük ve yatırımımızı yaptık. Biz uzun yıllardır topraklı tarımla uğraşıyorduk fakat topraksız tarımda daha az bir alanda daha yüksek bir verim alındığını gördük. Daha kusursuz ve güzel aromalı meyveler verdiğini araştırdık. Şu an çileklerimiz olgunlaşıyor ve bir ay içerisinde kısmetse çilek hasadına başlayacağız" dedi.

        ‘6 BİN METREKARELİK ALANDA SERA KURUP, İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUM’

        Serada Hindistan cevizi kabuklarından elde edilen toprak kullandığını ifade eden Doğan, "21 gün önce ektiğimiz çilekte şu anda topraklı verime göre üç kat daha fazla verim sağladık. Topraksız tarımda ot ve ilaç gibi sorunlarla karşılaşılmadığı için çıkan ürün daha kusursuz ve organik oluyor. Projemi geliştirmek istiyorum. 6 bin metrekarelik alanda sera kurup, ihracat yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Doğan'ın kurduğu serada incelemede bulundu. Çamlıca, "Buranın amacı tamamen topraksız üretim. Ekeli henüz 20 gün olmasına rağmen çilekler oluşmaya başlamış bile. Şubat'ta da inşallah hasat başlayacak. Böyle bir işletmeyi Lüleburgaz'a kazandıran üreticimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapi...
        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapi...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı