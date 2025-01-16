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        9 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın altında yakalandı

        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, 'Hırsızlık'tan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:00
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        9 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın altında yakalandı
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        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, 'Hırsızlık'tan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., evde saklandığı bazanın altında yakalandı.

        Babaeski Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçlarından hakkında 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö.'nün saklandığı ev belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, F.Ö.'yü saklandığı bazanın altında yakaladı. Adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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