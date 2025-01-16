9 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın altında yakalandı
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, 'Hırsızlık'tan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, 'Hırsızlık'tan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., evde saklandığı bazanın altında yakalandı.
Babaeski Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçlarından hakkında 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö.'nün saklandığı ev belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, F.Ö.'yü saklandığı bazanın altında yakaladı. Adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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