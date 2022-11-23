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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski'de kamu hastanelerinde verimliliği arttırmak amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Babaeski Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzmanı Nilgün Sema Çomaklı hastane faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıların Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Yönergesi kapsamında yapıldığını ifade eden Çomaklı, toplantılarda sağlık tesislerinin etkinlik ve verimliliğini değerlendirildiğini belirtti.

Çomaklı ayrıca hastanelerdeki problemleri kaynağında tespit edip çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

- Öğrenci buluşmaları etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Adalet Erez İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin gelecekte seçmek istedikleri meslekler hakkında sohbet eden Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

- Doğal gaz çalışması

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Talay, çalışmaların hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirtti.

GAZDAŞ ekiplerinin hızla ana hat ve tali hat çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Talay, aynı zamanda kutulamaların da yapıldığını kaydetti.

Talay, kutulama işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklarda vatandaşların abonelik işlemlerini yapmalarını istedi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy ve Müsellim köyleri ile Pınarhisar ilçesinin Cumhuriyet, Hürriyet, Üsküp beldesinin Gündoğdu, Alpullu beldesinin ise Yeni mahallesine 24 Kasım Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa, Düzova, Çüvenli, Akıncılar, Topçuköy ve Müsellim köyleri ile Cumhuriyet, Hürriyet mahallelerinde 09.00-18.00, Gündoğdu mahallesinde 09.00-15.00, Yeni mahallesinde ise 09.30-16.00 saatlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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