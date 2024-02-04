Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde namaz kılınıp dua edildi.

Karacaibrahim Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven Mahallesi ile Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Güven Mahallesi'nde 09.00-12.00, Kurtuluş Mahallesi'nde ise 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

- Pehlivanköy Belediyesi'ne araç alımı yapıldı

Pehlivanköy Belediyesi'ne kamyonet alındı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, yaptığı açıklamada, araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Belediye hizmet araçlarına bir kamyonet eklediklerini ifade eden Altuğ, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için çalıştıklarını kaydetti.