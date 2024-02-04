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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde namaz kılınıp dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde namaz kılınıp dua edildi.

        Karacaibrahim Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

        Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven Mahallesi ile Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Güven Mahallesi'nde 09.00-12.00, Kurtuluş Mahallesi'nde ise 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

        - Pehlivanköy Belediyesi'ne araç alımı yapıldı

        Pehlivanköy Belediyesi'ne kamyonet alındı.

        Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, yaptığı açıklamada, araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Belediye hizmet araçlarına bir kamyonet eklediklerini ifade eden Altuğ, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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