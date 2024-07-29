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        Kırklareli'nde kütüphane ve kongre merkezi inşaatı devam ediyor

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) kütüphane ve kongre merkezi inşaatı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:18
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        Kırklareli'nde kütüphane ve kongre merkezi inşaatı devam ediyor
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) kütüphane ve kongre merkezi inşaatı sürüyor.

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kütüphane ve kongre merkezi inşaatlarını gezerek incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şengörür, kütüphane ve kongre merkezi inşaatlarının hızla sürdüğünü belirtti.

        Kütüphane ve kongre merkezinin 3 bloktan oluşacağını ifade eden Şengörür, 11 bin 366 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

        Modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısına sahip olacağını dile getiren Şengörür, "Kütüphane ve kongre merkezimizin A bloğunda okuma ve çalışma salonları, bireysel çalışma odaları, multimedya odası ve bilgisayar salonu, B bloğunda sergi alanları, kafeterya, kent müzesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait 8 adet ofis, C bloğunda ise 456 kişi kapasiteli konferans salonu, sinema salonu, 4 toplantı odası, VİP salonu, kulis ve bir fuaye alanı olacak. Modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısı ile öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve araştırmacılara hizmet verecek olan kütüphane ve kongre merkezimizi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

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