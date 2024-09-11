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        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" yarın 114. kez kurulacak

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 114. kez gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:26
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        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" yarın 114. kez kurulacak
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 114. kez gerçekleştirilecek.

        Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli, 15 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

        Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, panayır hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

        Etkinliğin özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazladır yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar panayıra davet edildi.

        - Pavli Panayırı

        Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

        Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

        Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

        Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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