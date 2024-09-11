Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" yarın 114. kez kurulacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 114. kez gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli, 15 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, panayır hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Etkinliğin özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazladır yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar panayıra davet edildi.