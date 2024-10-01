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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

        Kırklareli Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:11
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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi
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        Kırklareli Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Meclisi Başkan Vekili Adem Sevim başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, 2025 yılında uygulanacak su ve çeşitli ücret tarifelerinin belirlenmesi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda ayrıca Fen İşleri Müdürlüğünün gayrimenkul sermaye giderleri bütçe kaleminden 9 milyon liranın Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alımları bütçe kalemine aktarılması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe kalemi gayrimenkul mal bakım kaleminden 10 milyon liranın Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün menkul mal gayrimaddi kalemine 3 milyon lira ile hizmet alımları kalemine 7 milyon lira aktarılması, Fen İşleri Müdürlüğünün gayrimenkul sermaye üretim giderleri kaleminden 14 milyon liranın Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün hizmet alımları kalemine aktarılması konuları oy birliği ile kabul edildi.

        Daha sonra diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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