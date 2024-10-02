Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 429 projeden 131'inin tamamlandığını belirtti.

Projelerden 298'inin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 39 milyar 845 milyon lira olduğunu kaydetti.

Turan, en çok yatırımın 1 milyar 711 milyon 496 bin lira ile ulaştırma sektöründe yapıldığını söyledi.