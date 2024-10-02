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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:04
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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 429 projeden 131'inin tamamlandığını belirtti.

        Projelerden 298'inin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 39 milyar 845 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Turan, en çok yatırımın 1 milyar 711 milyon 496 bin lira ile ulaştırma sektöründe yapıldığını söyledi.

        Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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