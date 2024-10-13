Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesinde Edirköy yol ayrımında gerçekleştirdikleri denetimde seyir halindeki araçların sürücü ve yolcularının emniyet kemeri takıp takmadığını dron yardımıyla kontrol etti.
Sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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