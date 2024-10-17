Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

OSB'nin kurulması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.