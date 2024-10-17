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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

        OSB'nin kurulması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek artacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        - Vali Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Turan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 22. ve 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar ile akademisyenleri makamında kabul etti.

        Turan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinde çalışmalar yürüterek vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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