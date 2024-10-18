Kırklareli Nüfus Müdürü Atay'dan "sürücü belgesi" uyarısı

Sürücü belgesini yenileyecek vatandaşların sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olarak 15 lira PTT şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırması gerektiğini aktaran Atay, "Kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf ile müdürlüğümüze başvuru yapabilirler." dedi.

Vatandaşların, ALO 199 çağrı merkezinden veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırabileceklerini ifade eden Atay, eski tip sürücü belgelerinin 2025 yılından itibaren geçersiz olacağı kaydetti.

Atay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin sürücü belgelerini yenilemesi gerektiğini söyledi.

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