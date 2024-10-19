Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, denetimde, kentte perakende satış yerlerini kontrol etti.

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