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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:58
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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, denetimde, kentte perakende satış yerlerini kontrol etti.

        Asgari avlanabilir balık boyları ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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