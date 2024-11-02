Lüleburgaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Lüleburgaz TPAO Kavşağı'nda Fatih K. yönetimindeki 59 FK 244 otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 22 KD 073 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa S. ile otomobilde bulunan Ayşe S. hafif yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıların tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.