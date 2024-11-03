Kırklareli Valisi Turan, Türk Kızılay Kırklareli Şubesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Türk Kızılay'ın en büyük yardım kuruluşu ve kan tedarikçisi olduğunu belirtti.

Türk Kızılay'ın özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ifade eden Turan, her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı Türk Kızılay yönetici ve gönüllülerine teşekkür eden Turan, görevlerinde başarı diledi.