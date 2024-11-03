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        Kırklareli Valisi Turan, Türk Kızılay Kırklareli Şubesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:50
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        Kırklareli Valisi Turan, Türk Kızılay Kırklareli Şubesini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret etti.

        Vali Turan, ziyarette Türk Kızılay'ın en büyük yardım kuruluşu ve kan tedarikçisi olduğunu belirtti.

        Türk Kızılay'ın özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ifade eden Turan, her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

        Gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı Türk Kızılay yönetici ve gönüllülerine teşekkür eden Turan, görevlerinde başarı diledi.

        Turan, Kızılay Haftası'nın kutlu olmasını temenni etti.

        Göç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Göç daha sonra çalışmalar hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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